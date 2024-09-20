  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Тульской области стартовал финальный этап Всероссийской спартакиады Следственного комитета РФ - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Тульской области стартовал финальный этап Всероссийской спартакиады Следственного комитета РФ
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Тульской области стартовал финальный этап Всероссийской спартакиады Следственного комитета РФ

Спартакиада проводится по инициативе председателя Следственного комитета, генерала юстиции РФ Александра Бастрыкина.

20 сентября губернатор Тульской области Дмитрий Миляев открыл финальный этап Всероссийской спартакиады Следственного комитета Российской Федерации, которая проходит в регионе с 18 по 23 сентября.

139at09ql1e917tfb2r0rkd8dntrmnus.jpg

— Для нашего региона большая честь принимать такое масштабное спортивное мероприятие. В повседневной жизни вы несете важную и серьезную службу. Вы служите Отечеству, вы поддерживаете законность и правопорядок. Это тяжелая работа. А спартакиада, с одной стороны, позволяет отвлечься от повседневных дел, а с другой стороны — еще раз проверить характер и укрепить свое здоровье, — сказал Дмитрий Миляев. 

wg48d549nucodearuqvxzrbyz55mzmat.jpg

Спартакиада проводится по инициативе председателя Следственного комитета, генерала юстиции РФ Александра Бастрыкина. В нее входят соревнования по баскетболу, легкой атлетике, мини-футболу, настольному теннису, плаванию и волейболу среди 400 участников из 8 команд федеральных округов, а также команд Центрального аппарата СК РФ и Тульской области.

tj04du3876890afkb9njjja4h4evd0mf.jpg

— Сегодня мы проводим финальный этап спартакиады в рамках Всероссийской эстафеты «Вместе к Победе!». Это очень значимое событие, потому что именно спорт во все времена помогал защитникам Отечества достигать побед, — сказал руководитель управления общественно-политической работы СК РФ Сергей Петров. 

1414r86583d5piwijioz9gp88hp9396i.jpg

u1pgut9ld0jrqipytc7m26x3dv0uhw3y.jpg

Дмитрий Миляев отметил, что в регионе активно развивают спортивную инфраструктуру — строят новые объекты и ремонтируют имеющиеся. Проводят спортивные и физкультурно-массовые мероприятия, что способствует достижению целей национального проекта «Демография».

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 18:53 0
Другие статьи по темам
Люди
Дмитрий Миляев
Место
Тула
Прочее
Всероссийская спартакиада Следственного комитета РФ
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Туле подвели итоги программы «Мама-предприниматель 2024»
В Туле подвели итоги программы «Мама-предприниматель 2024»
Туляков приглашают посетить военно-исторический комплекс «Рубеж обороны»
Туляков приглашают посетить военно-исторический комплекс «Рубеж обороны»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.