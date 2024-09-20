В Тульской области стартовал финальный этап Всероссийской спартакиады Следственного комитета РФ

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

20 сентября губернатор Тульской области Дмитрий Миляев открыл финальный этап Всероссийской спартакиады Следственного комитета Российской Федерации, которая проходит в регионе с 18 по 23 сентября.

— Для нашего региона большая честь принимать такое масштабное спортивное мероприятие. В повседневной жизни вы несете важную и серьезную службу. Вы служите Отечеству, вы поддерживаете законность и правопорядок. Это тяжелая работа. А спартакиада, с одной стороны, позволяет отвлечься от повседневных дел, а с другой стороны — еще раз проверить характер и укрепить свое здоровье, — сказал Дмитрий Миляев.

Спартакиада проводится по инициативе председателя Следственного комитета, генерала юстиции РФ Александра Бастрыкина. В нее входят соревнования по баскетболу, легкой атлетике, мини-футболу, настольному теннису, плаванию и волейболу среди 400 участников из 8 команд федеральных округов, а также команд Центрального аппарата СК РФ и Тульской области.

— Сегодня мы проводим финальный этап спартакиады в рамках Всероссийской эстафеты «Вместе к Победе!». Это очень значимое событие, потому что именно спорт во все времена помогал защитникам Отечества достигать побед, — сказал руководитель управления общественно-политической работы СК РФ Сергей Петров.

Дмитрий Миляев отметил, что в регионе активно развивают спортивную инфраструктуру — строят новые объекты и ремонтируют имеющиеся. Проводят спортивные и физкультурно-массовые мероприятия, что способствует достижению целей национального проекта «Демография».