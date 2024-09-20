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Три тульских школы получили оборудование для флорбола
Фото пресс-службы администрации Тулы.

Три тульских школы получили оборудование для флорбола

Также для учителей физкультуры и детей специалисты организовали мастер-класс по этому виду спорта.

Еще в трех школах юные туляки начнут играть в флорбол. В Туле в центре образования № 44 им. Маршала Советского Союза Г. К. Жукова состоялось вручение сертификатов на получение нового оборудования.

Генеральный директор Федерации хоккея Тульской области Алексей Осипов и исполнительный директор региональной Федерации флорбола Иван Христолюбов передали их ЦО № 21, 42 и 44. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

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Каждая школа получила 20 клюшек, 2 ворот, 20 мячей, 20 манишек, по паре шлемов, перчаток, наколенников, налокотников и ракушек для вратарей.

Также для учителей физкультуры и детей специалисты Федерации хоккея организовали мастер-класс по флорболу.

Мероприятие организовано для знакомства детей с флорболом, для популяризации этого вида спорта в школах и привлечения ребят к ведению здорового образа жизни.

На сегодняшний день более 7500 детей в регионе играют во флорбол.

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