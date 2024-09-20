  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Туляков приглашают посетить военно-исторический комплекс «Рубеж обороны» - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Туляков приглашают посетить военно-исторический комплекс «Рубеж обороны»
Фото пресс-службы администрации Тулы.

Туляков приглашают посетить военно-исторический комплекс «Рубеж обороны»

Для посетителей проводят экскурсии и военно-спортивные активности.

«Рубеж обороны» обустроен как партизанская деревня. Представители молодежного центра «Спектр» проведут здесь экскурсии и различные военно-спортивные активности. Об этом сообщает пресс-служба администрации Тулы.

Располагается комплекс в пос. Мясново, на ул. Маршала Жукова. Записаться на мероприятия можно по телефонам: 56-60-99 или 55-51-48.

Напомним, в 2023 году проект «Патриотическое пространство „Рубеж обороны“» одержал победу во втором сезоне Всероссийского конкурса молодежных проектов среди физических лиц Росмолодёжь.Гранты. Благодаря ему на территории осуществлена реконструкция окопов и появилось оборудование для работы интерактивных площадок: тактическая игра «Лазертаг», «Военный кинолекторий».

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 18:40 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
Рубеж обороны

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Тульской области стартовал финальный этап Всероссийской спартакиады Следственного комитета РФ
В Тульской области стартовал финальный этап Всероссийской спартакиады Следственного комитета РФ
На ул. Фрунзе на пешеходном переходе Hyundai сбил молодого человека
На ул. Фрунзе на пешеходном переходе Hyundai сбил молодого человека
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.