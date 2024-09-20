Туляков приглашают посетить военно-исторический комплекс «Рубеж обороны»

Фото пресс-службы администрации Тулы.

Для посетителей проводят экскурсии и военно-спортивные активности.

«Рубеж обороны» обустроен как партизанская деревня. Представители молодежного центра «Спектр» проведут здесь экскурсии и различные военно-спортивные активности. Об этом сообщает пресс-служба администрации Тулы.

Располагается комплекс в пос. Мясново, на ул. Маршала Жукова. Записаться на мероприятия можно по телефонам: 56-60-99 или 55-51-48.

Напомним, в 2023 году проект «Патриотическое пространство „Рубеж обороны“» одержал победу во втором сезоне Всероссийского конкурса молодежных проектов среди физических лиц Росмолодёжь.Гранты. Благодаря ему на территории осуществлена реконструкция окопов и появилось оборудование для работы интерактивных площадок: тактическая игра «Лазертаг», «Военный кинолекторий».