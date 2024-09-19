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Завершен ремонт участка дороги Тула – Белев
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Завершен ремонт участка дороги Тула – Белев

Приемка дороги состоялась 19 сентября.

Ремонт участка дороги Тула - Белев - один из наиболее значимых объектов  ремонта в этом году. Дорога соединяет две трассы федерального значения М-2 «Крым» и Р-92 «Калуга - Перемышль - Белев - Орел» и проходит через четыре района Тульской области.

Трасса ремонтировалась в несколько этапов. В 2022 году  - участок в 32 км в Дубенском районе, в 2023 - 24 км в Белевском и 9 км в Одоевском районах.

В этом году прошел ремонт участка в Ленинском районе протяженностью более 16 км. Обновлено дорожное покрытие, заменены знаки, нанесена дорожная разметка, установлены новые остановочные павильоны.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения на четырех сложных участках установлены более 30 дорожных знаков с индикационным миганием, что привлекает внимание водителей в ночное время.

В приемке работ принял участие министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник.

«Работы по ремонту дорог в рамках национального проекта проводятся комплексно. При укладке асфальта в соответствии с требованиями нацпроекта применяются передовые технологии объемного проектирования, позволяющие увеличить срок службы покрытия. А при приемке на всех объектах проводятся лабораторные испытания, а также приглашаются общественные активисты и жители близлежащих населенных пунктов, чтобы со всех сторон оценить качество работ», - сказал Родион Дудник.

 

В этом году по нацпроекту ремонтируются 32 участка региональных и местных автомобильных дорог общей протяженностью 113 км. Работы выполнены на 99%. Также в Тульской области продолжается ремонт дорог за дополнительные средства, выделенные по поручению Губернатора Дмитрия Миляева. До конца года планируется отремонтировать 73 км дорог в 25 районах области.

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