В Калужской области будут штрафовать за фото и видео беспилотников

Заксобрание Калужской области 19 сентября на очередной сессии рассмотрела внесение изменений закон об административных правонарушениях. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

«Установили административную ответственность в виде штрафа за неисполнение решений регионального оперштаба. В том числе это касается запрета на размещение информации, фото, видео вражеских беспилотников в СМИ и соцсетях. Аналогичные решения уже приняты в ряде регионов (после массовой атаки дронов, — прим. ред). Сообщать такую информацию необходимо в силовые структуры» — уточнил губернатор Калужской области.

Нарушение этой нормы повлечет за собой штраф на граждан от 3000 до 4000 рублей, на должностных лиц — от 30 000 до 40 000 рублей, на юридических лиц — от 80 000 до 100 000 рублей. За повторное правонарушение штраф увеличится: для граждан составит от 4000 до 5000 рублей, на должностных лиц — от 40 000 до 50 000 рублей, на юридических лиц — от 150 000 до 200 000 рублей.

Руководитель администрации губернатора Калужской области Святослав Полудненко подчеркнул, что все решения, связанные с запретами, будут оперативно размещаться в СМИ с комментариями и разъяснениями.

Запрет начнет действовать спустя 10 дней с момента официального опубликования документа.

А вы как относитесь к такому запрету? Нужно ли в Тульской области ввести подобные ограничения?