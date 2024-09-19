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В Калужской области будут штрафовать за фото и видео беспилотников

В Калужской области будут штрафовать за фото и видео беспилотников

Запрет коснется публикации этой информации.

Заксобрание Калужской области 19 сентября на очередной сессии рассмотрела внесение изменений закон об административных правонарушениях. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

«Установили административную ответственность в виде штрафа за неисполнение решений регионального оперштаба. В том числе это касается запрета на размещение информации, фото, видео вражеских беспилотников в СМИ и соцсетях. Аналогичные решения уже приняты в ряде регионов (после массовой атаки дронов, — прим. ред). Сообщать такую информацию необходимо в силовые структуры» — уточнил губернатор Калужской области.

Нарушение этой нормы повлечет за собой штраф на граждан от 3000 до 4000 рублей, на должностных лиц — от 30 000 до 40 000 рублей, на юридических лиц — от 80 000 до 100 000 рублей. За повторное  правонарушение штраф увеличится: для граждан составит от 4000 до 5000 рублей, на должностных лиц — от 40 000 до 50 000 рублей, на юридических лиц — от 150 000 до 200 000 рублей.

Руководитель администрации губернатора Калужской области Святослав Полудненко подчеркнул, что все решения, связанные с запретами, будут оперативно размещаться в СМИ с комментариями и разъяснениями. 

Запрет начнет действовать спустя 10 дней с момента официального опубликования документа.

А вы как относитесь к такому запрету? Нужно ли в Тульской области ввести подобные ограничения?

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