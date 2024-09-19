Ремонт подстанции «Угольная» в Новомосковске завершен досрочно

На проведение работ изначально отводилось два дня.

19 сентября все запланированные работы по замене оборудования на электрической подстанции «Угольная» в Новомосковске завершены.

Напомним, в преддверии нового отопительного сезона оборудование нуждалось в замене аварийных элементов для повышения надежности коммунальной инфраструктуры.

Работы планировалось провести 19 и 20 сентября, но их удалось завершить досрочно.

К подстанции подключены порядка 35 тысяч жителей Новомосковска, медицинские и образовательные учреждения, а также ряд объектов жизнеобеспечения.