Ремонт подстанции «Угольная» в Новомосковске завершен досрочно

19 сентября все запланированные работы по замене оборудования на электрической подстанции «Угольная» в Новомосковске завершены.
Напомним, в преддверии нового отопительного сезона оборудование нуждалось в замене аварийных элементов для повышения надежности коммунальной инфраструктуры.
Работы планировалось провести 19 и 20 сентября, но их удалось завершить досрочно.
К подстанции подключены порядка 35 тысяч жителей Новомосковска, медицинские и образовательные учреждения, а также ряд объектов жизнеобеспечения.