Систему водоснабжения в тульском поселке Ленинском реконструировали на 60%

Фото пресс-службы администрации Тулы.

Работу обещают закончить до конца 2024 года.

В поселке Ленинском продолжают реконструировать систему водоснабжения. Строительная готовность объекта — около 60%, сообщили в пресс-службе администрации Тулы.

С декабря 2023 года выполняется реконструкция существующих водозаборных скважин, а также строительство новой станции водоподготовки, резервуаров чистой воды и новых сетей водоснабжения протяженностью порядка 16 км, на которые переключат существующие сети поселков Ленинского и Барсуки.

Больше 10 тысяч человек обеспечат качественным водоснабжением. Работы планируют закончить до конца 2024 года.