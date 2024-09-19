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Систему водоснабжения в тульском поселке Ленинском реконструировали на 60%
Фото пресс-службы администрации Тулы.

Систему водоснабжения в тульском поселке Ленинском реконструировали на 60%

Работу обещают закончить до конца 2024 года.

В поселке Ленинском продолжают реконструировать систему водоснабжения. Строительная готовность объекта — около 60%, сообщили в пресс-службе администрации Тулы. 

С декабря 2023 года выполняется реконструкция существующих водозаборных скважин, а также строительство новой станции водоподготовки, резервуаров чистой воды и новых сетей водоснабжения протяженностью порядка 16 км, на которые переключат существующие сети поселков Ленинского и Барсуки.

Больше 10 тысяч человек обеспечат качественным водоснабжением. Работы планируют закончить до конца 2024 года. 

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Автор:
сегодня, в 15:15 +1
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