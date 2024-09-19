Как пропали 500 млн рублей с тульской фармфабрики? Директор рассказал, что он думает об этом

Крупные суммы «сливались» на протяжении нескольких лет, однако руководство почему-то этого не замечало.

Советский районный суд начал рассмотрение уголовного дела в отношении бывших руководителей бухгалтерии Тульской фармацевтической фабрики. Главбуху Виктории Елисеевой и ее заму Лидии Бадьиной вменяется присвоение более 502 млн рублей. Не единой суммой, а постепенно в течение нескольких лет — с 10 мая 2017 года по 8 апреля 2022 года. Деяния их характеризуются как «совершенные группой лиц по предварительному сговору».

Версия следствия

Уголовное дело было возбуждено 28 февраля 2023 года — на следующий день после написания директором предприятия Леонидом Рабиновичем заявления в УМВД России по Тульской области. К тому моменту Елисеева не работала почти год (она уволилась по собственному желанию 15 апреля 2022 года), а Бадьина — полгода, с 11 июля 2022 года. Поводом для написания заявления стала проверка бухгалтерского учета за прошлые годы.

По версии следствия, Елисеева и Бадьина присваивали средства, обналичивая банковские чеки. Предполагается, что, получая деньги для выплаты зарплаты и возврата займов предприятия, бухгалтера вносили их в кассу не полностью.

После возбуждения уголовного дела во время обысков по местам проживания женщин было изъято более 15 миллионов рублей, 18,5 тысячи долларов США, 5,5 тысячи евро, ювелирные изделия и документы. Все это оценили в 35 млн рублей и по ходатайству следователя на имущество наложили арест.

МВД России сообщало: «Получая незаконный доход на постоянной основе, фигуранты и их родственники стали систематически приобретать дорогостоящие объекты недвижимости, в том числе за пределами Российской Федерации, а также автомобили премиум-класса, одежду известных брендов, бытовую технику. Помимо этого, они много путешествовали».

Арест имущества

Рассмотрение дела в суде началось 2 сентября. Тогда было оглашено обвинительное заключение. На этой неделе в суде рассмотрели ходатайство гособвинителя о наложении еще одного ареста на имущество, находящееся в собственности родственников бухгалтеров — супругов и сыновей.

Адвокаты возражали: имущество было приобретено до 2017 года. Да и вообще, его владельцы не являются фигурантами уголовного дела. Вот какие данные они представили.

Супруг Елисеевой — владелец фирм в Болгарии, его собственный доход в год исчисляется сотнями миллионов. На эти деньги он и приобрел земельный участок, построил дом, гаражи и другую недвижимость. Сын — программист, на протяжении нескольких лет работал с зарубежными компаниями и смог позволить себе купить квартиру в Москве.

Сын Бадьиной — успешный предприниматель, дохода ему вполне достаточно для приобретения пяти автомобилей и квартиры в Сочи.

В качестве подтверждения суду представили справки об источниках доходов, их объемах, а также датах приобретения имущества. Рассмотрев документы, суд частично удовлетворил требование прокурора, арестовав в итоге лишь часть автомобилей и недвижимого имущества родственников подсудимых.

Как «сливались» деньги

В суде допросили первого свидетеля, а по совместительству и потерпевшего — Леонида Рабиновича, директора предприятия.

Участников процесса интересовало, как так вышло, что самый главный человек на предприятии на протяжении 5 лет не замечал, что пропадают даже не сотни тысяч, а сотни миллионов рублей.

Леонид Рабинович — Фабрика росла, строилась. Когда возникал кассовый разрыв и у предприятия не хватало денег, для ведения хозяйственной деятельности мы либо кредитовались в банке, либо учредители (братья Леонид и Михаил Рабиновичи. — Прим. авт.) вносили собственные средства в качестве займа. Все это оформлялось кредитными договорами.

— Кредитовались сами у себя? — спросил суд.

— Я думаю, что в большинстве случаев были беспроцентные кредиты.

— В каком случае это происходило?

— Если денег не хватало, то мы с братом, акционеры, вносили личные средства на развитие своего предприятия.

— А потом что? Долг вам возвращался?

— Думаю, что нет.

— Вы вносили займы в организацию? А можете назвать общую сумму займов? — спрашивает один из адвокатов.

— Все данные есть в бухгалтерии, — отвечает свидетель.

— Ну а так не помните?

— Нет.

— Вы видели кассовые разрывы или что денег не хватает, то есть были какие-то проблемы. Почему вы не назначали проверку и продолжали слепо доверять бухгалтерии?

— Может быть, я плохой директор или может быть, мы росли очень быстро, поэтому я не замечал.

— То есть вы видели проблемы, но не обращали на них внимания?

— Фабрика росла, у нее должны были возникать кассовые разрывы. Оценить его в размере больше или меньше нужного не представлялось возможным, или у меня не хватало квалификации. Поэтому это случилось. Это неправильно.

— В какой момент вы начали вносить займы?

— Не могу сказать.

Не смог точно сказать Рабинович и то, с какого момента пришли на фабрику Елисеева и Бадьина, — не помнил. Знал только, что сначала была трудоустроена первая, затем она привела вторую. Согласно данным следствия, Елисеева стала главбухом 10 октября 2012 года, а Бадьина была трудоустроена на предприятие на следующий день.

«Думаю», «не помню», «не знаю», «у меня не хватало квалификации» — эти слова в показаниях свидетеля звучат практически в каждом ответе на вопрос.

Директор не смог назвать даже приблизительно сумму, выданную им предприятию в качестве займа из его личных накоплений (согласно материалам уголовного дела, сумма займа почти равна той, что вменяется обвиняемым, — 498,2 млн рублей. — Прим. авт.). Свою забывчивость Рабинович объяснял тем, что с тех событий прошло много лет.

Контролировал ли его брат работу бухгалтерии, он тоже точно сказать не мог. Хотя именно финансовые вопросы предприятия были зоной ответственности Михаила Рабиновича. Леонид же отвечал за производство и развитие фабрики. Ровно так же он говорит о доверительных на тот момент отношениях к бухгалтерам — по этой причине и подписывал, не обращая внимания на пропадающие куда-то деньги, банковские чеки.

Остался только без ответа вопрос, почему именно он, а не его брат, отвечающий за финансы, ставил подписи на банковских документах.

Следующее заседание суда состоится через несколько дней. Новые детали уголовного дела раскроют Михаил Рабинович и приглашенный бухгалтер, которая и проводила проверку после увольнения Елисеевой.