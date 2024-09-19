В Туле водовоз провалился в замаскированный асфальтом огромный колодец

Машина «Губернский колодезь» колесом угодила в огромный колодец на ул. Академика Павлова у дома № 34 г.

На днях этот колодец был огорожен в целях безопасности.

Сегодня ленточки сняли, в связи с этим участники дорожного движения предполагали, что огромная дыра заделана. Сегодня вечером водитель водовоза проехал по отремонтированному участку, и машина угодила в ловушку.

Оказалось, что асфальтовое покрытие держалось лишь на честном слове, которое, конечно же, не рассчитано на вес грузовика.

В результате случившего машина получила повреждения.