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В Туле водовоз провалился в замаскированный асфальтом огромный колодец

В Туле водовоз провалился в замаскированный асфальтом огромный колодец

Машина получила повреждения.

Машина «Губернский колодезь» колесом угодила в огромный колодец на ул. Академика Павлова у дома № 34 г.

На днях этот колодец был огорожен в целях безопасности.

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Сегодня ленточки сняли, в связи с этим участники дорожного движения предполагали, что огромная дыра заделана. Сегодня вечером водитель водовоза проехал по отремонтированному участку, и машина угодила в ловушку. 

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Оказалось, что асфальтовое покрытие держалось лишь на честном слове, которое, конечно же, не рассчитано на вес грузовика. 

В результате случившего машина получила повреждения. 

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