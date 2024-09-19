Пробки в Скуратово случились из-за «спятившего» светофора

Получили комментарий администрации Тулы о проблеме на ул. Скуратовской.

По информации управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы:

— 16 сентября режим работы на светофорном объекте на перекрестке улиц Скуратовской и Энергетиков был нарушен по причине программного сбоя в работе контроллера.

18 сентября специализированной подрядной организацией скорректировано время работы фаз светофора. Контроль за работой данного светофорного объекта ведется на постоянной основе.

Ранее подписчики Myslo писали, что в последние дни совершенно невозможно проехать перекресток улицы Скуратовской и проезда Энергетиков.