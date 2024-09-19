  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Пробки в Скуратово случились из-за «спятившего» светофора - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Пробки в Скуратово случились из-за «спятившего» светофора

Пробки в Скуратово случились из-за «спятившего» светофора

Получили комментарий администрации Тулы о проблеме на ул. Скуратовской.

По информации управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы:

— 16 сентября режим работы на светофорном объекте на перекрестке улиц Скуратовской и Энергетиков был нарушен по причине программного сбоя в работе контроллера.

18 сентября специализированной подрядной организацией скорректировано время работы фаз светофора. Контроль за работой данного светофорного объекта ведется на постоянной основе.

Ранее подписчики Myslo писали, что в последние дни совершенно невозможно проехать перекресток улицы Скуратовской и проезда Энергетиков.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 14:00 +1
Другие статьи по темам
Событие
пробки
Место
Тула
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Туле на улице Металлургов остановили трамваи из-за падения пассажирки в вагоне
В Туле на улице Металлургов остановили трамваи из-за падения пассажирки в вагоне
Команда из Тулы примет участие в чемпионате России по футзалу
Команда из Тулы примет участие в чемпионате России по футзалу
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.