«40 минут в пробке. Бедные мы!»: туляки возмущены изменением режима светофора в Скуратово

По словам водителей, несколько дней назад изменили режим работы светофора на пересечении Скуратовской улицы и проезда Энергетиков (в районе «Интердекора»).

Подписчики Myslo:

«Изменили работу светофора на пересечении улицы Скуратовской и проезда Энергетиков. Многие люди не попали вовремя на работу и учебу. Зелёный сигнал по проезду Энергетиков сделали всего на 20 секунд, 5-6 машин успевают проехать. В 8 часов утра — затруднение движения до Рязанской улицы, а еще на прошлой неделе было всё нормально».

«Прошу помощи. Машины стоят в пробке от поворота на „пьяную дорогу“ до ул. Скуратовской, независимо от времени суток. А в час пик это просто кошмар!!! Участок является единственным в этом месте для проезда, затруднено движение из-за светофора. Вчера я стояла в пробке 40 минут. За сколько нужно выезжать на работу, непонятно. Каждый день одно и тоже, почему должны страдать люди? Проблема серьёзная, ни скорая, ни полиция там быстро тоже не проедут, — дорога узкая, беспредел полнейший. Прошу разобраться и принять меры!»

«На фото — 18 часов, ничего не меняется, все стоят, как утром. Обратно я домой еду — такая же пробка. Бедные мы!»

Myslo запросил комментарий администрации Тулы о ситуации.