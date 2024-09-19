  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Почти 70 тысяч туляков накопили 90 млн рублей долгов за газ - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Почти 70 тысяч туляков накопили 90 млн рублей долгов за газ
Фото: ru.freepik.com.

Почти 70 тысяч туляков накопили 90 млн рублей долгов за газ

Свыше 1,1 тысячи злостных неплательщиков газовики ограничили поставку ресурса.

С начала года задолженность населения Тульской области за услуги газоснабжения составила 90,5 миллиона рублей. В списке должников — 68 тысяч жителей региона. Это порядка 9,5% абонентов региональной газовой компании. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года задолженность населения увеличилась на 6% или на 5,5 миллиона рублей.

Специалисты региональной газовой компании провели более 100 тысяч телефонных переговоров и личных встреч с должниками, направили 84 тысячи уведомлений о необходимости погашения задолженности.

— Свыше 1,1 тысячи злостных неплательщиков ограничили поставку ресурса, чтобы остановить рост задолженности. Восстановление газоснабжения должникам возможно только при условии полного погашения задолженности и оплаты затрат на отключение и подключение газа, — рассказали в пресс-службе «Газпром межрегионгаз Тула».

Региональная газовая компания напоминает абонентам с индивидуальной системой отопления, что с наступлением осенне-зимнего периода возрастает потребление газа и, соответственно, сумма платежа в ежемесячной квитанции. Поэтому жителям Тульской области стоит погасить долги за газ до начала отопительного сезона.
 

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Автор:
сегодня, в 14:30 +1
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
долгГазпром межрегионгаз Тула

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Тест: угадай в Туле место по «народному» названию
Тест: угадай в Туле место по «народному» названию
В Туле на улице Металлургов остановили трамваи из-за падения пассажирки в вагоне
В Туле на улице Металлургов остановили трамваи из-за падения пассажирки в вагоне
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.