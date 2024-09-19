Почти 70 тысяч туляков накопили 90 млн рублей долгов за газ

Фото: ru.freepik.com.

С начала года задолженность населения Тульской области за услуги газоснабжения составила 90,5 миллиона рублей. В списке должников — 68 тысяч жителей региона. Это порядка 9,5% абонентов региональной газовой компании. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года задолженность населения увеличилась на 6% или на 5,5 миллиона рублей.

Специалисты региональной газовой компании провели более 100 тысяч телефонных переговоров и личных встреч с должниками, направили 84 тысячи уведомлений о необходимости погашения задолженности.

— Свыше 1,1 тысячи злостных неплательщиков ограничили поставку ресурса, чтобы остановить рост задолженности. Восстановление газоснабжения должникам возможно только при условии полного погашения задолженности и оплаты затрат на отключение и подключение газа, — рассказали в пресс-службе «Газпром межрегионгаз Тула».

Региональная газовая компания напоминает абонентам с индивидуальной системой отопления, что с наступлением осенне-зимнего периода возрастает потребление газа и, соответственно, сумма платежа в ежемесячной квитанции. Поэтому жителям Тульской области стоит погасить долги за газ до начала отопительного сезона.

