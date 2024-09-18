В Тульской области женщины чаще мужчин держат семейные снимки на рабочем столе

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Однако у большинства фотографии все-таки перекочевали в память смартфонов.

Жители Тульской области стремятся разграничить работу и личную жизнь: фото семьи на рабочих столах сейчас практически не увидишь.

Фотографии перекочевали в память смартфонов. Снимок семьи на рабочем столе держат лишь 8% туляков, занятых офисным трудом. Раньше подобные фото в офисах можно было встретить чаще (судя по опросу, проведенному в 2013 году, 16% держали фото семьи на всеобщем обозрении), рассказали аналитики SuperJob.

Чуть чаще фотографии семьи можно встретить на столах у женщин. Те, кто зарабатывает больше, реже держат семейные снимки в кабинетах: «Рабочее место — для компьютера и документов».