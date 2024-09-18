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В Тульской области женщины чаще мужчин держат семейные снимки на рабочем столе
Фото: ru.freepik.com.

В Тульской области женщины чаще мужчин держат семейные снимки на рабочем столе

Однако у большинства фотографии все-таки перекочевали в память смартфонов.

Жители Тульской области стремятся разграничить работу и личную жизнь: фото семьи на рабочих столах сейчас практически не увидишь. 

Фотографии перекочевали в память смартфонов. Снимок семьи на рабочем столе держат лишь 8% туляков, занятых офисным трудом. Раньше подобные фото в офисах можно было встретить чаще (судя по опросу, проведенному в 2013 году, 16% держали фото семьи на всеобщем обозрении), рассказали аналитики SuperJob. 

Чуть чаще фотографии семьи можно встретить на столах у женщин. Те, кто зарабатывает больше, реже держат семейные снимки в кабинетах: «Рабочее место — для компьютера и документов».

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Автор:
сегодня, в 10:46 0
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