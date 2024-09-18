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В Новомосковске прокуратура добилась сноса аварийных домов на улице Мира
Фото пресс-службы прокуратуры Тульской области.

В Новомосковске прокуратура добилась сноса аварийных домов на улице Мира

Шесть аварийных домов из восьми уже снесли.

В Новомосковске в 2023 году расселили многоквартирные дома № 15, 19, 21, 23, 27, 31, 33, 37 на улице Мира. Однако вопреки требованиям закона администрация города долгое время эти дома не сносила, а также не ограничивала доступ в аварийные помещения и на прилегающую территорию.

— По иску прокурора суд обязал муниципалитет в течение месяца со дня вступления решения суда в законную силу ограничить несанкционированный доступ в здания и на их территорию до начала сноса и в течение шести месяцев произвести снос аварийных домов, — сообщили в региональной прокуратуре.

По данным администрации Новомосковска, шесть аварийных домов из восьми уже снесли, специалисты расчищают участки. 

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Автор:
сегодня, в 10:31 0
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