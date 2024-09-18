Первые заморозки в Центральную Россию придут в ночь на 23 сентября

Фото Алексея Пирязева.

Ночные заморозки пока затронули только крайний северо-восток Центрального округа, но вскоре они проникнут и в центральные области. Такой прогноз дают синоптики погодного центра «Фобос».

Сегодняшняя среда станет одним из последних аномально жарких дней нынешнего сентября.

В четверг появятся первые признаки осенних погодных перемен: дневная температура воздуха снизится до +22…+24 °С.

В пятницу ожидается солнечный, но нежаркий день — будет до +20 °С.

Подобная погода ждет жителей Центральной России и в субботу. Она станет последним днем метеорологического лета.

В воскресенье с севера вторгнется ещё одна порция холодного воздуха, которая опустит температуру до +16…+18 °С.

В ночь на понедельник придут первые заморозки этого сезона. Температура местами опустится до −1…−3 °С. Днем будет немного холоднее климата — сентябрьские +14…+16 °С.