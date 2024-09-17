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Глобозум и Друммонди: в Туле на улице Кауля высаживают клены разной породы
Фото пресс-службы администрации Тулы.

Глобозум и Друммонди: в Туле на улице Кауля высаживают клены разной породы

Все растения только из питомников.

В Туле в сквере возле домов № 12, 14, 16 на улице Кауля высадят больше 30 саженцев клена разной породы: красного, остролистного Глобозум и Друммонди. Деревья высаживают по просьбам туляков вместо ранее спиленных аварийных деревьев. 

В этом году еще 2770 деревьев и 3300 кустарников до середины ноября высадят на 60 объектах. Это будут саженцы разных пород — липа, клен, ива, береза, сирень, пузыреплодник, спирея, кизильник, бересклет, гортензия и др.

— Все растения только из питомников. При посадке производится полив, стимулирующая прикорневая обработка, вносятся удобрения, — рассказала референт управления по благоустройству Ольга Кирюшина. 

После окончания работ на улице Кауля молодые клены начнут высаживать на улице Первомайской и в Болдинском сквере.

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Автор:
сегодня, в 13:53 +2
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