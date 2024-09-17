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В Тульской области компания незаконно использовала название «Белевская пастила»
Фото из архива Myslo.

В Тульской области компания незаконно использовала название «Белевская пастила»

УФАС выдало предупреждение.

Тульское УФАС России выдало предупреждение ООО «ТПК „Старые традиции“». Товар «Белевская пастила» должен производиться по определенной технологии из яблок «антоновка», которые растут в Белевском районе.

Исключительным правом на наименование места происхождения обладает компания «Белевские сладости».

— ООО «ТПК „Старые традиции“» незаконно использовало наименование места происхождения товара «Белевские сладости» в отношении своей продукции, не обладающей описанными свойствами, — сообщили в пресс-службе ведомства. 

Антимонопольщики обязали компанию исключить продажу пастилы с обозначениями «Белевская пастила» и «Шарлиз Белевская пастила» с указанием состава товара, не обладающего характеристиками, указанными в патенте.

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Автор:
сегодня, в 10:41 +1
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