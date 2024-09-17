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Железный крюк в школьном обеде: поставщику питания направили претензию
Фото группы «Тула Жесть» в социальной сети «ВКонтакте».

Железный крюк в школьном обеде: поставщику питания направили претензию

Родители ученика, которому инородный элемент попался в котлете, поделились случившимся в соцсетях.

Накануне родитель ученика МБОУ ЦО № 19 поделился фотографией школьного обеда своего ребёнка. Недостатка железа в нём нет: прямо из котлеты торчит большой железный крюк. 

— Это могло попасться и вашим детям! — возмутился родитель.

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Myslo запросил комментарий городского Управления образования. Там уже были в курсе ситуации:

— Управление образования администрации г. Тулы проводит проверку организации питания в МБОУ ЦО № 19. В организацию, обеспечивающую питание обучающихся указанного образовательного учреждения, направлена претензия.

В начале учебного года администрация рассказала, куда жаловаться на некачественное питание в школьной столовой:

— Поставщик питания по итогам открытого аукциона — ООО «Орион». С 1 сентября стоимость питания школьников увеличена с 77 до 102 рублей. За организацию и качество блюд несет ответственность директор образовательного учреждения. Он контролирует качество блюд, предоставляемых подрядчиком, и организует ежедневную работу комиссии по питанию с привлечением родителей учеников, представителей школы, учащихся и медработников, — отметила зам. главы администрации Инесса Фельдман.

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