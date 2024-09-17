В филиале Исторического музея в Туле открылась выставка «Донбасс»

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В филиале Исторического музея в Туле 17 сентября открылась выставка «Донбасс», над созданием которой работали Музей современной истории России и Государственный исторический музей.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев первым осмотрел новую экспозицию.

— Выставка раскрывает героическую историю Донбасса, его индустриальный потенциал и включает современную летопись воссоединения с Россией. Экспозиция дает ответы на все вопросы о том, как же так получилось, что два братских народа сегодня оказались в таком непростом положении. То, что произошло сегодня, к сожалению, наверное, это была неизбежность. Сегодня мы боремся за Донбасс, мы боремся за людей, которые там живут, — сказал Дмитрий Миляев на церемонии открытия выставки.

Выставка «Донбасс» — погружение в историю самобытного региона, сохранившего многовековую тесную связь с Россией. Уникальные предметы и документы из собраний Государственного центрального музея современной истории России (ГЦМСИР), Государственного исторического музея (ГИМ) и Государственного архива Тульской области (ГАТО), документальная хроника рассказывают об истории Донбасса.

— «Донбасс—сердце России» — гласит надпись на знаменитом советском плакате. К сожалению, последние десять лет новости с территории Луганска и Донецка доносят до нас не сведения о производственных достижениях промышленного региона, а военные сводки и свидетельства страшных страданий мирного населения. Донбасс подарил нашей родине немало выдающихся деятелей науки и культуры, талантливых инженеров, врачей, героев труда. Лучшие качества характера русского человека: трудолюбие, мужественность, обостренное чувство справедливости всегда отличали жителей Донбасса. Сегодня на землях Новороссии наши воины сражаются за будущее Отечества, также, как и 80 лет назад их деды и прадеды освобождали родную землю от нацистов. Выставка, которую мы сегодня открываем в Туле является еще и посвящением героическим тулякам, которые сегодня сражаются на фронте за будущее России и русского Донбасса, —говорит Алексей Левыкин, генеральный директор Исторического музея.

Посетители филиала Исторического музея в Туле узнают об освоении, а затем стремительном развитии индустриального Донецкого бассейна, о борьбе Донецко-Криворожской советской республики с украинскими националистами и иностранными интервентами в годы Гражданской войны, о мужестве советских воинов, освобождавших Донбасс в годы Великой Отечественной. Выставка также даёт представление о современной жизни региона: это трагедия гражданской войны на Украине, вхождение Луганской и Донецкой народных республик в состав России, специальная военная операция (СВО) и её герои.

Генеральный директор ГЦМСИР Ирина Великановав ходе церемонии открытия отметила:

— Эта выставка в старинном русском городе еще одно убедительное свидетельство неразрывной связи Донбасса и России. На примере истории региона начиная с создания в восемнадцатом веке Новороссии, освоения угольных богатств края до специальной военной операции четко прослеживается неделимость территории нашей Отчизны. Музей современной истории России представил более 200 предметов из своей большой коллекции. Они рассказывают об истории, политике, экономике и культуры. И просто человеческих отношений — судьбы людей из Донбасса тесно переплелись с судьбами людей со всех концов России.

В экспозиции, рассказывающей об истории Донбасса, — личные вещи, живописные полотна и плакаты, документы, чертежи, карты, виды посёлка Юзовки (Донецка) начала ХХ века. В числе экспонатов — портрет организатора советской власти в Донбассе Климента Ворошилова и его личное оружие, рабочий чемоданчик шахтера Алексея Стаханова, комбинезон организатора и бригадира первой в СССР женской тракторной бригады Прасковьи Ангелиной, фотография инициатора стахановского движения среди металлургов Макара Мазая, инструменты шахтёров и образцы горной и золотосодержащей породы.

Актуальность проекта состоит и в том, что в научный оборот вводятся новые материалы, собранные членами Межмузейной рабочей группы по комплектованию артефактов на территории проведения СВО, созданной Министерством культуры РФ под эгидой Российского исторического общества. В нее входят ГИМ и ГЦМСИР.

Выставка «Донбасс» открыта до 18 ноября 2024 года.