Беспилотник сбит в Тульской области в ночь на 18 сентября

В ночь на 18 сентября дежурными средствами Министерства обороны РФ уничтожен БПЛА над Тульской областью.
Организовано реагирование экстренных служб.
По предварительной информации, повреждений и пострадавших нет.
Об этом сообщает министерство региональной безопасности.
В ночь на 18 сентября дежурными средствами Министерства обороны РФ уничтожен БПЛА над Тульской областью.
Организовано реагирование экстренных служб.
По предварительной информации, повреждений и пострадавших нет.
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