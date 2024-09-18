Беспилотник сбит в Тульской области в ночь на 18 сентября

Об этом сообщает министерство региональной безопасности.

В ночь на 18 сентября дежурными средствами Министерства обороны РФ уничтожен БПЛА над Тульской областью.

Организовано реагирование экстренных служб.

По предварительной информации, повреждений и пострадавших нет.