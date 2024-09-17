Туляки увидят частное затмение Луны

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18 сентября произойдет затмение Луны. Оно будет частным, так как только часть лунного диска пройдет через тень Земли. Начнется в 3.41 мск и завершится в 7.47 мск.

Как сообщается на сайте Московского планетария, наибольшая теневая фаза составит всего 0,09 в 5.44 мск.

Луна пройдет через южную часть тени Земли, но весьма далеко от центра земной тени.

— Это лунное затмение малоблагоприятно для наблюдений с территории нашей страны, т. к. будет видно не полностью и только в Западной Сибири и на Европейской части России.

В западных и центральных районах России частное затмение Луны 18 сентября 2024 года придется на утренние часы. Затмение там можно будет увидеть на рассвете перед заходом Луны.

Условия видимости будут тем лучше, чем западнее точка наблюдения и чем позже будет заходить Луна. Начало теневого затмения можно будет увидеть в Европейской части, западнее линии Казань — Астрахань. Окончание затмения видно к западу от меридиана Москвы, — отметили специалисты.

В планетарии напомнили, что затмения Солнца и Луны происходят раз в полгода, период между ними — две недели. Во время этого Солнце, Земля и Луна выстраиваются в одну линию. Если посередине оказывается Луна, то люди наблюдают солнечное затмение, а если Земля — то лунное.