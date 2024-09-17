  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Туляки увидят частное затмение Луны - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Туляки увидят частное затмение Луны
Изображение от wirestock на Freepik.

Туляки увидят частное затмение Луны

Солнце, Земля и Луна выстроятся в одну линию.

18 сентября произойдет затмение Луны. Оно будет частным, так как только часть лунного диска пройдет через тень Земли. Начнется в 3.41 мск и завершится в 7.47 мск.

Как сообщается на сайте Московского планетария, наибольшая теневая фаза составит всего 0,09 в 5.44 мск.

Луна пройдет через южную часть тени Земли, но весьма далеко от центра земной тени. 

— Это лунное затмение малоблагоприятно для наблюдений с территории нашей страны, т. к. будет видно не полностью и только в Западной Сибири и на Европейской части России.

В западных и центральных районах России частное затмение Луны 18 сентября 2024 года придется на утренние часы. Затмение там можно будет увидеть на рассвете перед заходом Луны.

Условия видимости будут тем лучше, чем западнее точка наблюдения и чем позже будет заходить Луна. Начало теневого затмения можно будет увидеть в Европейской части, западнее линии Казань — Астрахань. Окончание затмения видно к западу от меридиана Москвы, — отметили специалисты.

В планетарии напомнили, что затмения Солнца и Луны происходят раз в полгода, период между ними — две недели. Во время этого Солнце, Земля и Луна выстраиваются в одну линию. Если посередине оказывается Луна, то люди наблюдают солнечное затмение, а если Земля — то лунное.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 20:28 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
частное затмение Луны
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Тульские велогонщики завоевали медали в гите и скретче на первенстве России
Тульские велогонщики завоевали медали в гите и скретче на первенстве России
В Донском на пешеходном переходе Samand сбил мужчину
В Донском на пешеходном переходе Samand сбил мужчину
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.