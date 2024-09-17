Администрация рассказала жителям «чернобыльского» дома, как отремонтировать двор

Ранее туляки пожаловались, что трижды подавали заявки на «Народный бюджет», но не набрали голосов.

Администрация Тулы прокомментировала жалобу наших подписчиков на отвратительное состояние двора.

— Жители дома № 35 по ул. Степанова участвовали в программе «Народный бюджет», но не набрали необходимого количества баллов. Кроме проекта «Народный бюджет», провести ремонт асфальтового покрытия возможно как самостоятельно силами собственников, так и посредством участия в программах «Наш город», «Комплексное благоустройство».

Для этого необходимо провести общее собрание, оформить протокол собрания собственников и предоставить в управление по благоустройству администрации города Тулы.

На 2025 год перечни муниципальных программ сформированы, при предоставлении протокола собственников данный объект будет включен в муниципальную программу на последующие годы.

Напомним, что в редакцию Myslo обратились жители дома № 35 по ул. Степанова и попросили привлечь внимание к проблемному состоянию асфальта во дворе.