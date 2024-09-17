В Туле на бывшую чиновницу завели уголовное дело за превышение должностных полномочий

Фото пресс-службы СК РФ по Тульской области.

Следователь второго отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Тульской области возбудил уголовное дело по факту превышения должностных полномочий бывшей начальницей одного из отделов министерства природных ресурсов и экологии Тульской области. Экс-чиновница обвиняется в п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ.

Следствием установлено, что в период с 2021 по 2022 годы начальница одного из отделов минприроды получила от руководителя коммерческой компании, выполняющей государственный контракт по расчистке участка реки Шиворонь, документацию якобы о выполненных работах. Однако в документах были ложные сведения о фактически невыполненных организацией работах и о завышении их стоимости. По данным следствия, чиновница знала об этом, но обеспечила подписание необходимых для оплаты документов.

Своими действиями она причинила ущерб министерству на сумму свыше 3,5 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета по Тульской области, бывшей сотруднице министерства предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. Суд поместил ее под домашний арест.

Следователи продолжают сбор и закрепление доказательств по данному уголовному делу. Допрошены свидетели, изъята документация, имеющая значение для следствия.

Напомним, что ранее СК завел уголовное дело на руководителя указанной организации, а также на одного из ее сотрудников.