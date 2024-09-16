В 2025 году в Тульской области установят 11 модульных домов культуры

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Тульской области в 2025 году установят 11 модульных домов культуры. Как рассказала министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина, заявки подали 20 муниципалитетов, победителями стали 11:

д. Кудашево (Кимовский район);

с. Камынино (Плавский район);

д. Александровка (Заокский район);

с. Карамышево (Щекинский район);

пос. Бельковский (Веневский район);

пос. Песоченский (Суворовский район);

с. Поповка (город Алексин);

с. Каменка (Узловский район);

пос. Березовский (Киреевский район);

пос. Молодежный (город Тула);

с. Языково (Каменский район).

В селе Языково и поселке Березовском ДК оборудуют жилыми помещениями для работников. В остальных муниципалитетах эти помещения будут оборудованы под выездные классы музыкальной школы.

Первый модульный ДК появится уже в этом году в деревне Бобрики Белевского района. В ближайшее время планируется приступить к работам в селе Селиваново Щекинского района.

— Губернатор Дмитрий Миляев поручил министерству финансов после принятия бюджета в кратчайшие сроки выделить необходимые средства на установку ДК. А главам администраций муниципалитетов — своевременно благоустроить прилегающие территории, парковки, подъезды; обеспечить объекты необходимыми коммуникациями и ввести не менее одной ставки сотрудника для полноценной работы ДК, — рассказали в пресс-службе регионального правительства.