В 2025 году в Тульской области установят 11 модульных домов культуры

В Тульской области в 2025 году установят 11 модульных домов культуры. Как рассказала министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина, заявки подали 20 муниципалитетов, победителями стали 11:
- д. Кудашево (Кимовский район);
- с. Камынино (Плавский район);
- д. Александровка (Заокский район);
- с. Карамышево (Щекинский район);
- пос. Бельковский (Веневский район);
- пос. Песоченский (Суворовский район);
- с. Поповка (город Алексин);
- с. Каменка (Узловский район);
- пос. Березовский (Киреевский район);
- пос. Молодежный (город Тула);
- с. Языково (Каменский район).
В селе Языково и поселке Березовском ДК оборудуют жилыми помещениями для работников. В остальных муниципалитетах эти помещения будут оборудованы под выездные классы музыкальной школы.
Первый модульный ДК появится уже в этом году в деревне Бобрики Белевского района. В ближайшее время планируется приступить к работам в селе Селиваново Щекинского района.
— Губернатор Дмитрий Миляев поручил министерству финансов после принятия бюджета в кратчайшие сроки выделить необходимые средства на установку ДК. А главам администраций муниципалитетов — своевременно благоустроить прилегающие территории, парковки, подъезды; обеспечить объекты необходимыми коммуникациями и ввести не менее одной ставки сотрудника для полноценной работы ДК, — рассказали в пресс-службе регионального правительства.