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В 2025 году в Тульской области установят 11 модульных домов культуры
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В 2025 году в Тульской области установят 11 модульных домов культуры

Заявки подали 20 муниципалитетов, победителями стали 11.

В Тульской области в 2025 году установят 11 модульных домов культуры. Как рассказала министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина, заявки подали 20 муниципалитетов, победителями стали 11: 

  • д. Кудашево (Кимовский район);
  • с. Камынино (Плавский район);
  • д. Александровка (Заокский район);
  • с. Карамышево (Щекинский район);
  • пос. Бельковский (Веневский район);
  • пос. Песоченский (Суворовский район);
  • с. Поповка (город Алексин);
  • с. Каменка (Узловский район);
  • пос. Березовский (Киреевский район);
  • пос. Молодежный (город Тула);
  • с. Языково (Каменский район).

В селе Языково и поселке Березовском ДК оборудуют жилыми помещениями для работников. В остальных муниципалитетах эти помещения будут оборудованы под выездные классы музыкальной школы.

Первый модульный ДК появится уже в этом году в деревне Бобрики Белевского района. В ближайшее время планируется приступить к работам в селе Селиваново Щекинского района.

— Губернатор Дмитрий Миляев поручил министерству финансов после принятия бюджета в кратчайшие сроки выделить необходимые средства на установку ДК. А главам администраций муниципалитетов — своевременно благоустроить прилегающие территории, парковки, подъезды; обеспечить объекты необходимыми коммуникациями и ввести не менее одной ставки сотрудника для полноценной работы ДК, — рассказали в пресс-службе регионального правительства. 

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Автор:
сегодня, в 14:27 +2
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