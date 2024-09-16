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Клещи продолжают нападать на туляков: за неделю пострадали 59 человек
Фото: ru.freepik.com.

Клещи продолжают нападать на туляков: за неделю пострадали 59 человек

Чаще всего вредители нападают на дачах.

За прошедшую неделю по поводу присасывания клещей за медицинской помощью обратились 59 человек, из них 7 — дети, сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора. 

Всего с начала сезона специалисты зафиксировали 2946 случаев присасывания вредителей. В прошлом году за аналогичный период — 4750 случаев.

Присасывание клещей регистрируется на придомовой территории (29,3%), на территории садово-огородных товариществ (39,4%), при посещении лесов (11,3%) и других территорий (20%).

— За период мониторинга исследовано 2556 клещей, снятых с людей, и 331 клещ из объектов окружающей среды, общая инфицированность боррелиями составила 10,9%, анаплазмой — 5,2%, — рассказали в пресс-службе ведомства.

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Автор:
сегодня, в 14:09 0
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