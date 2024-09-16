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Громкая музыка и поедание сладостей: как туляки справляются с ленью на работе
Фото: ru.freepik.com.

Громкая музыка и поедание сладостей: как туляки справляются с ленью на работе

Интересно, что мужчины чаще позволяют себе сделать перерыв и переключиться.

Лишь 3 из 10 жителей Тульской области заявили, что никогда не ленятся на работе. 27% утверждают, что не поддаются лени: при малейших ее проявлениях они берут себя в руки и продолжают работать. 22% опрошенных, напротив, делают перерыв, чтобы восстановить силы. 

7% в борьбе с ленью помогает чашка крепкого кофе. 4% предпочитают переключиться на другие задачи. 3% мотивируют себя мыслями о том, сколько им заплатят за работу. Еще 3% разбивают задачу на мелкие части и решают постепенно. Также 3% предпочитают привести себя в тонус с помощью небольшой разминки, рассказали аналитики SuperJob. 

Среди прочих методов борьбы с ленью респонденты называли прослушивание бодрой музыки, поедание сладостей и даже общение с энергичными коллегами.

Интересно, что мужчины чаще позволяют себе сделать перерыв и переключиться, женщины же чаще заставляют себя трудиться волевым усилием и прибегают к помощи кофеина.
 

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Автор:
сегодня, в 09:12 0
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