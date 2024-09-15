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Бархатный сезон на юге России продлится до середины октября
Фото Алексея Пирязева.

Бархатный сезон на юге России продлится до середины октября

Это дольше, чем бывает обычно.

На юге европейской части России с понедельника начинается бархатный сезон. Об этом в интервью «Интерфаксу» рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

— На юге с понедельника начинается бархатный сезон. До сих пор температура была выше +30 градусов, сейчас +26…+28, — сказал метеоролог.

Он уточнил, что температура воды на черноморском побережье в Геленджике и Сочи составляет +26 градусов, в Туапсе — +27 градусов.

Вильфанд отметил, что бархатный сезон в этом году начинается на неделю позже обычного. Но продлится дольше — как минимум до середины октября.

В Крыму бархатный сезон уже наступил. Там температура +26…+28 градусов, температура воды — +25 градусов.

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Фотограф:
сегодня, в 08:24 +4
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