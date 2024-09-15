Бархатный сезон на юге России продлится до середины октября

Фото Алексея Пирязева.

Это дольше, чем бывает обычно.

На юге европейской части России с понедельника начинается бархатный сезон. Об этом в интервью «Интерфаксу» рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

— На юге с понедельника начинается бархатный сезон. До сих пор температура была выше +30 градусов, сейчас +26…+28, — сказал метеоролог.

Он уточнил, что температура воды на черноморском побережье в Геленджике и Сочи составляет +26 градусов, в Туапсе — +27 градусов.

Вильфанд отметил, что бархатный сезон в этом году начинается на неделю позже обычного. Но продлится дольше — как минимум до середины октября.

В Крыму бархатный сезон уже наступил. Там температура +26…+28 градусов, температура воды — +25 градусов.