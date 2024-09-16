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125 человек сделали прививку от гриппа в передвижном комплексе около ТЦ «Макси»
Фото Минздрав по Тульской области

125 человек сделали прививку от гриппа в передвижном комплексе около ТЦ «Макси»

В минувшие выходные медицинский комплекс дежурил на территории торгово-развлекательного комплекса.

Выездную вакцинацию провели медики горбольницы № 2 г. Тулы им. Е. Г. Лазарева и Горбольницы № 7 г. Тулы. 

Мобильный пункт вакцинации будет работать по выходным до 13 октября включительно. 

Врачи отмечают, что вакцинация — самая эффективная и безопасная защита от гриппа и его осложнений. После прививки возможно покраснение или уплотнение в месте инъекции, небольшое повышение температуры. Эти симптомы проходят через несколько дней.

Также прививку от гриппа может сделать каждый желающий в поликлинике по месту жительства. Записаться на нее можно в регистратуре, на портале госуслуг и сайте «Доктор 71». Кроме того, прививочные бригады выезжают на предприятия и в учреждения, а также на дом к маломобильным жителям.

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