В России изменились правила проведения капремонта в многоквартирных домах

Новые нормы вступили в силу в 1 сентября 2024 года.

Федеральные законы № 238 «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и статью 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации» № 561 «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации» скорректировали порядок проведения капремонтов в многоквартирных домах. Первый принят 8 августа 2024 года, второй — 27 ноября 2023 года. Оба вступили в силу с 1 сентября 2024 года.

Экспертиза аварийности

С сентября к компетенции собственников отнесён вопрос об обследовании технического состояния многоквартирного дома. Стоимость экспертизы в этом случае оплачивают жители МКД.

Принятым будет считаться решение, если за него проголосовали не менее чем 2/3 владельцев квартир.

Результаты экспертизы жители могут направить в орган, ответственный за реализацию региональной программы капитального ремонта с просьбой изменения сроков проведения работ. В Тульской области — Фонд капремонта.

«Результаты обследования технического состояния многоквартирного дома, включенного в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, являются основанием для внесения изменений в указанную программу», — говорится в тексте закона.

Документ подчеркивает, что изменения в региональную программу капитального ремонта вносятся не реже чем один раз в год.

Если обследование покажет, что ремонт в ранее запланированные сроки не нужен, то для переноса ремонта на другие даты решения общего собрания не потребуется.

Строительный надзор обязателен