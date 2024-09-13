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В России изменились правила проведения капремонта в многоквартирных домах

В России изменились правила проведения капремонта в многоквартирных домах

Новые нормы вступили в силу в 1 сентября 2024 года.

Федеральные законы № 238 «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и статью 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации» № 561 «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации» скорректировали порядок проведения капремонтов в многоквартирных домах. Первый принят 8 августа 2024 года, второй — 27 ноября 2023 года. Оба вступили в силу с 1 сентября 2024 года.

Экспертиза аварийности

С сентября к компетенции собственников отнесён вопрос об обследовании технического состояния многоквартирного дома. Стоимость экспертизы в этом случае оплачивают жители МКД.

Принятым будет считаться решение, если за него проголосовали не менее чем 2/3 владельцев квартир.

Результаты экспертизы жители могут направить в орган, ответственный за реализацию региональной программы капитального ремонта с просьбой изменения сроков проведения работ. В Тульской области — Фонд капремонта. 

«Результаты обследования технического состояния многоквартирного дома, включенного в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, являются основанием для внесения изменений в указанную программу», — говорится в тексте закона.

Документ подчеркивает, что изменения в региональную программу капитального ремонта вносятся не реже чем один раз в год.

Если обследование покажет, что ремонт в ранее запланированные сроки не нужен, то для переноса ремонта на другие даты решения общего собрания не потребуется.

Строительный надзор обязателен

Теперь капремонт общего имущества в МКД разрешено выполнять только юрлицам и ИП, состоящие в строительных саморегулируемых организациях (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий и учреждений). Этого требует ФЗ № 238. Вести работы подрядчики будут по договору строительного подряда. 

Кроме того, с сентября введен обязательный строительный контроль за капремонтом МКД. Его будет вести уполномоченный орган, если субъект РФ примет такое решение.

Если же этого решения не будет либо общее собрание собственников МКД откажется от проведения строительного контроля уполномоченным органом, то контроль будет осуществлен по правилам ст. 53 ГрК РФ. Отказаться от контроля разрешено только тем домам, которые собирают деньги на капремонт на спецсчете.

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сегодня, в 14:52 −2
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