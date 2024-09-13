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Донской удостоился почётного знака «Город воинской доблести»
Фото правительства Тульской области.

Донской удостоился почётного знака «Город воинской доблести»

Звание город получил в преддверии Дня Тульской области.

13 сентября на торжественном мероприятии, посвященном Дню Тульской области и города Тулы, Дмитрий Миляев вручил главе Донского Елене Александровой почётный знак «Город воинской доблести». Он напомнил о героической обороне Тулы в 1941 году, когда была остановлена танковая армия гитлеровского генерала Гудериана.

С просьбой о присвоении Донскому почётного звания обратился Почётный гражданин города Донского Виктор Раст.

На сегодняшний день 48 городов удостоены звания «Город воинской доблести», Донской — в их числе. Его присваивают городам России «за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества».

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