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В двух тульских школах завершили ремонт по «Народному бюджету»
Фото пресс-службы администрации Тулы.

В двух тульских школах завершили ремонт по «Народному бюджету»

В одном центре образования отремонтировали актовый зал, в другом — спортзал.

В двух тульских центрах образования завершен ремонт по «Народному бюджету». Об этом сообщает пресс-служба администрации Тулы.

Так, во втором корпусе Центра образования № 8 на ул. Софьи Перовской в актовом зале отремонтировали потолок, стены и пол, заменили настенные светильники и радиаторы отопления. 
 
В третьем корпусе ЦО № 8 на ул. Первомайской и во втором корпусе ЦО № 42 на ул. Шевченко привели в порядок спортзалы. В них отремонтировали потолки, стены и полы, а также заменили баскетбольные щиты и дверные блоки.

Напомним, «Народный бюджет» — региональный проект, который позволяет жителям всех муниципальных образований Тульской области реализовывать инициативы по наиболее актуальным проблемам за счет средств регионального и местных бюджетов, спонсоров и жителей.

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