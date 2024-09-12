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Медицинский вертолет помог доставить туляка с травмой позвоночника в клинику Санкт-Петербурга

Медицинский вертолет помог доставить туляка с травмой позвоночника в клинику Санкт-Петербурга

Это был 160-й вылет тульской санавиации с начала года.

Медицинский вертолет помог доставить пациента с травмой позвоночника в одну из клиник Санкт-Петербурга.

30-летний туляк проходил лечение в больнице скорой медицинской помощи им. Д. Я. Ваныкина по поводу полученной тяжелой травмы. После стабилизации состояния врачи приняли решение о переводе пациента на реабилитацию в одну из питерских больниц. Для скорейшей и безопасной транспортировки был выбран вертолет санитарной авиации.

Полет из Тулы в Санкт-Петербург занял 6,5 часов и потребовал совершить три дозаправки. В пути состояние пациента контролировали врач анестезиолог-реаниматолог Всеволод Строганов и фельдшер Дмитрий Носов. Мужчина перенес эвакуацию хорошо.

Санавиация заработала в регионе в 2019 году в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Услуги воздушной скорой оказывает входящая в госкорпорацию Ростех Национальная служба санитарной авиации.

«Вертолет оснащен всем необходимым медицинским оборудованием, которое позволяет нам поддерживать состояние пациентов во время длительных перелетов», — сказал руководитель Тульского центра медицины катастроф Александр Воробьев.

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