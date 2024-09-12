27 сентября в Доме Крафта откроется выставка «Туда и обратно. Транспорт в британской рекламе начала ХХ столетия из собрания ГМИИ им. А.С. Пушкина».

Из года в год Тульского историко-архитектурного музея (в состав ТИАМа входит Дом крафта) стремится показывать публике лучшие образцы графического дизайна.

Государственному музею изобразительных искусств имени А.С. Пушкина принадлежит обширное собрание прикладной графики, в котором представлены различные национальные школы художественной рекламы и, в том числе, – британский постер XIX–ХХ веков. Новый выставочный проект ТИАМа познакомит посетителей с работами британских художников – лидеров рекламного постера начала ХХ столетия.

Темой выставки станет транспорт в британской рекламе начала ХХ века. Этот сюжет выбран неслучайно. Особого успеха Великобритания достигла именно в транспортном и туристическом постере, чему способствовали любовь англичан к путешествиям, стремительное развитие транспортной системы и активная государственная поддержка рекламных компаний.

Ускорение темпов урбанизации, популяризация туризма и рост его доступности стали предпосылками для превращения транспорта в новый и, главное, востребованный канал для коммуникации рекламодателей с аудиторией. Это значительно повлияло на становление профессионального плакатного искусства, в авангарде которого были британские мастера.

Именно в Великобритании возникли первые специальные учебные заведения для дизайнеров, и обучение рекламной графике получило серьезную профессиональную базу.

На выставке «Туда и обратно» будут показаны 67 литографированных постеров первой трети ХХ века, в том числе и автолитографии – работы прямых участников и героев истории рекламы.

Выставка охватывает темы самобытности британской рекламы, ее эволюции, стратегий, а также юмора как особого феномена британской культуры. Один из разделов посвящен рекламе Лондонской подземки. На выставке будут представлены старейшие художники рекламы Альберт Морроу и Арчибалд Форрест, пришедшие в рекламу живописцы Фрэнк Ньюболд и Чез Пирс, авторитетнейший дизайнер Эдвард Коффер и другие прославленные мастера.

Ирина Никифорова – искусствовед, сотрудник ГМИИ имени А.С. Пушкина, куратор выставки «Туда и обратно. Транспорт в британской рекламе начала ХХ столетия из собрания ГМИИ им. А.С. Пушкина»:

«В начале XX века в Соединенном Королевстве возникли специальные учебные заведения, воспитывающие дизайнеров, – колледжи искусства и ремесла, где в процесс обучения были включены основы проектного мышления и проектной культуры. С этих пор рекламный постер, как художественная проектная деятельность, потеснил в классических музеях собрание станковых произведений. Английской прикладной графике была уготована слава профессионального и передового явления, вдохнувшего жизнь в современный графический дизайн.

К началу ХХ века увлечение туризмом приобрело в Соединенном Королевстве статус национальной традиции, доставшейся и от предков – рыцарей и мореплавателей, и от заметного влияния английских аристократов. В творчестве поэтов и философов Туманного Альбиона царил культ странствий и дорог, вдохновлявший соотечественников. Кумиры нации – Джеффри Чосер, Джон Донн, Байрон, Джон Мильтон, поэты Озёрной школы – пылко воспевали романтику дальних походов и прелести прогулок по окрестностям. Поколения, воспитанные на романах Свифта, Дефо и Стивенсона, одиссее великого натуралиста Дарвина об экспедиции на корабле «Бигль», грезили странствиями и приключениями.

В начале ХХ столетия именно Великобритания стала лидером в транспортном постере. Туристическая реклама была и существует во всех концах света, но трудно найти другой пример, когда бы рекламная компания становилась явлением государственного масштаба: в Британии она целенаправленно формировалась представителями двух профессиональных отраслей – искусства и коммерции, в этом союзе и появилась профессия промышленного дизайнера».

ВЫставка продлится с 27 сентября по 1 декабря 2024 года. ТИАМ, Дом Крафта (проспект Ленина, дом 25).