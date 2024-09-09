Каждый второй работающий на пятидневке мечтает о сокращенной рабочей неделе

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Чаще всего это бухгалтеры, инженеры и юристы.

Среди туляков, которые работают полный день по стандартному графику (5 дней в неделю, 40 часов), 56% хотели бы перейти на четырёхдневную рабочую неделю.

Чаще всего о неполной неделе мечтают бухгалтеры, инженеры и юристы. Каждый пятый опрошенный против этой идеи, в основном, конечно, по финансовым соображениям: «Платить-то будут меньше!», рассказали аналитики SuperJob.

Чем старше россияне, тем реже они хотят перейти на короткую рабочую неделю: среди опрошенных до 34 лет таких 70%, а среди тех, кто старше 45 лет, — 52%.

За последний год 3 из 10 работодателей (31%) сталкивались с соискателями, которые хотели бы работать четыре дня в неделю. С подобными запросами обращались представители совершенно разных профессий: не только учителя и врачи (чье расписание можно составить исходя из 4-дневки), но и офисные сотрудники — бухгалтеры, финансовые аналитики, инженеры-конструкторы, архитекторы, и даже обслуживающий персонал (уборщики, дворники).

