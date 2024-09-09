  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Каждый второй работающий на пятидневке мечтает о сокращенной рабочей неделе - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Каждый второй работающий на пятидневке мечтает о сокращенной рабочей неделе
Фото: ru.freepik.com.

Каждый второй работающий на пятидневке мечтает о сокращенной рабочей неделе

Чаще всего это бухгалтеры, инженеры и юристы.

Среди туляков, которые работают полный день по стандартному графику (5 дней в неделю, 40 часов), 56% хотели бы перейти на четырёхдневную рабочую неделю.

Чаще всего о неполной неделе мечтают бухгалтеры, инженеры и юристы. Каждый пятый опрошенный против этой идеи, в основном, конечно, по финансовым соображениям: «Платить-то будут меньше!», рассказали аналитики SuperJob. 

Чем старше россияне, тем реже они хотят перейти на короткую рабочую неделю: среди опрошенных до 34 лет таких 70%, а среди тех, кто старше 45 лет, — 52%.

За последний год 3 из 10 работодателей (31%) сталкивались с соискателями, которые хотели бы работать четыре дня в неделю. С подобными запросами обращались представители совершенно разных профессий: не только учителя и врачи (чье расписание можно составить исходя из 4-дневки), но и офисные сотрудники — бухгалтеры, финансовые аналитики, инженеры-конструкторы, архитекторы, и даже обслуживающий персонал (уборщики, дворники).
 

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Автор:
сегодня, в 10:02 +1
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
SuperJobпятидневка

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В России предложили ограничить гонорары артистов, выступающих за бюджетные деньги
В России предложили ограничить гонорары артистов, выступающих за бюджетные деньги
В Алексине жители жалуются на странный пешеходный переход с «козьей тропинкой»
В Алексине жители жалуются на странный пешеходный переход с «козьей тропинкой»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.