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Здоровый завтрак и любимое варенье Толстого: в День города в Туле состоится гастрономический фестиваль

Здоровый завтрак и любимое варенье Толстого: в День города в Туле состоится гастрономический фестиваль

Гостей ждет чаепитие с вареньем по рецепту Толстого и народные гуляния.

Фестиваль состоится в субботу, 14 сентября, на главной площади Тулы. Мероприятие объединит традиционные формы кулинарии и развлечений: на мастер-классах гости научатся растапливать русский самовар с помощью сапога, создадут свой собственный травяной сбор и приготовят любимое варенье Льва Николаевича Толстого. А после — насладятся тёплым совместным чаепитием с вареньем.

КУХНЯ.РФ поделится не только рецептами угощений, но и полезными повседневными блюдами: шеф-повар Юлия Макиенко на своём мастер-классе с гуру спорта и правильного питания расскажет, как приготовить завтрак для всей семьи с балансом вкуса и пользы. И проведет кулинарный баттл с известными блогерами.

Кроме того, все желающие смогут подготовиться к осеннему сезону и создать элементы декора своими руками — на мастер-классе букетов из осенних овощей и фруктов. 

Атмосферу и настроения праздника украсят музыкальные коллективы: в течение всего дня на сцене будут проходить живые выступления. А еще в программе много розыгрышей и подарков!

За гастрономическую часть отвечает кулинарно-туристический проект «Вкусная Россия с КУХНЯ.РФ», который создаёт новые маршруты для гастрономического туризма и собирает лучшие рецепты со всей страны на сайте и в мобильном приложении КУХНЯ.РФ. 

Также свои блюда и напитки на празднике представят Кулинарный дом «Морозовский», Wine & Whiskey by Simple и другие локальные рестораторы. 

Время работы фестивальной площадки с 10:00 до 21:00.

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