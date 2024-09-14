Дмитрий Миляев поздравил жителей Тульской области с Днем города

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев поздравил жителей региона с Днем города. Глава региона отметил, что мы живем в регионе с богатым культурным наследием и древней историей, полной судьбоносных событий, трудовых и ратных подвигов предков.

— Это родина трудолюбивых, талантливых людей, настоящих профессионалов, истинных патриотов, защитников Отечества. Здесь писали свои произведения Толстой, Тургенев и другие классики отечественной литературы, работали знаменитые промышленники Демидовы и Мосоловы, ковали славу русского оружия такие легендарные конструкторы, как Мосин, Токарев, Шипунов, Грязев, Макаровец.

Современное поколение туляков с честью продолжает их традиции. Сегодня благодаря вам Тулу и весь наш регион заслуженно называют краем мастеров, оружейной столицей и третьей музейной столицей России.

Вместе с вами мы бережно сохраняем достижения и память отцов, дедов и прадедов, чтобы на этой основе строить настоящее и будущее нашей родной тульской земли — развивать экономику, культуру, образование, здравоохранение, спорт и другие важнейшие сферы.

Спасибо каждому, кто на своем месте вносит посильный вклад в общее дело, помогает преображать Тулу и область, создавать комфортную среду для жизни, учебы, работы и воспитания детей. Желаю всем вам крепкого здоровья, добра, благополучия и хорошего настроения! — отметил Миляев.