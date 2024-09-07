Самовары и Толстой – как голосуют на именных избирательных участках в Тульской области

В единый день голосования – 2024 в Тульской области образовано 66 именных и тематических участков.

Мы говорим Тула, подразумеваем пряники и самовары, одни из главных брендов города. Поэтому не случайно один из тематических избирательных участков областного центра так и называется — «Тула самоварная».

Вот уже много лет в качестве шефской поддержки помогает в оформлении участка к проведению выборов завод «Штамп», на котором с давних времен было свое самоварное производство. Посмотреть на красиво расписанную фирменную тульскую продукцию — в этом есть особый колорит.

— Самовары, красочные баннеры с рассказом о самоварном промысле тоже привлекают, — считает председатель УИК № № 2345 Надежда Галкина. — Людям всегда хочется узнать и увидеть что-то новое.

На участке, посвященном Аркадию Шипунову, проходит фотовыставка, посвященная легендарному конструктору оружия. Также здесь можно увидеть фотографии и макеты образцов военной техники и вооружения разработки КБП. А впервые голосующие избиратели получают в подарок книгу о Конструкторском бюро приборостроения.

На именном избирательном участке в д. Ясная Поляна Щекинского района, посвященном Льву Толстому, голосуют традиционно потомки писателя. В субботу директор музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна», депутат Тульской областной Думы Екатерина Толстая проголосовала на именном участке «Лев Толстой» вместе с супругом Владимиром Ильичом и старшим сыном Андреем.

— В этот прекрасный субботний день на участке праздничная атмосфера, — рассказала Екатерина Александровна. — На улице играет музыка, поют песни. Так радушно и тепло, по-толстовски встречают избирателей! В течение дня проходят концерты и показ фильмов. Желающие могут отведать вкусную яснополянскую выпечку и чай. Голосовать приходят семьями, много детей. Также музей организовал небольшую выставку, посвященную Льву Николаевичу.

Участок в честь гения русской литературы находится в Доме культуры и действует с 2011 года. Выразить свою гражданскую позицию и выбрать губернатора, депутатов областной Думы сюда пришло большое количество жителей.

Один из новых избирательных участков, который появился в этом году, расположен в Заокском районе и посвящен русскому ученому Андрею Болотову. Силами Музея-усадьбы А. Т. Болотова «Дворяниново» все три дня голосования будут проходить тематические мероприятия. В первый день речь пошла о главных изобретениях ученого — кодовый замок и орудие труда. В субботу сотрудники Музея рассказывают об основных философских трактатах Болотова. В воскресенье — о создании и лечении электрической машиной.

Еще один избирательный участок в Заокском районе посвящен подвигу экипажа крейсера «Варяг». Музей В. Ф. Руднева организовал здесь патриотическую акцию, посвященную 120-й годовщине подвига экипажа крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец» в бою у Чемульпо во время Русско-японской войны. Для избирателей установлен информационной баннер. Посетители могут ознакомиться с историей легендарного «Варяга» и деятельностью командира Руднева.

С повествовательно-поэтическим циклом Тургенева знакомятся избиратели в Чернском районе. Филиал Тульского музейного объединения — Музей-заповедник «Бежин луг» — оформил тематическую выставку на именном избирательном участке «Тургеневский» в селе Тургенево. Экспозиция «Стихотворения в прозе» посвящена последнему слову Ивана Сергеевича Тургенева в русской литературе. В цикл вошли миниатюры, написанные автором в 1877–1882 годах. На информационных планшетах можно ознакомиться с некоторыми прозаическими стихотворениями.

На тематическом участке в Богородицке избиратели узнают об истории железной дороги. Отдел Богородицкого дворца-музея и парка на станции Жданка представил на участке информационный стенд и предметы, связанные с железной дорогой. На баннере избиратели смогут узнать о деятельности третьего министра путей сообщения Алексея Павловича Бобринского. Заведующая музеем на станции Жданка Екатерина Занина рассказывает посетителям больше интересных фактов о почетном гражданине города Богородицк. Рассмотреть и сфотографироваться можно с предметами, которые до сих пор используются железнодорожниками — сигнальные фонари, флажки, фрагмент рельса и шпалы.

На избирательном участке «Имени Никиты Демидова» работает временная экспозиция с предметами из коллекции Тульского музейного объединения. Избиратели могут познакомиться с экспонатами, отражающими историю Заречья. Представлены фрагменты кольчуги, подкова, медный ковш конца 19 — начала 20 века и другие предметы быта.

6, 7, 8 сентября в Тульской области проходят досрочные выборы Губернатора, выборы депутатов Тульской областной Думы и Тульской городской Думы, а также выборы представительных органов еще в 9 муниципальных образованиях.