В Туле прошла осенняя ярмарка самозанятых

7 сентября возле ТЦ «Гостиный двор» прошла ярмарка товаров, организованная Центром «Мой Бизнес».

Свою продукцию – украшения ручной работы, свечи, кондитерские товары, изделия из дерева и шерсти – представили более 20 производителей, в том числе участники проекта «Сделано в Тульской области».

Лариса Садова, заместитель министра экономического развития Тульской области:

- Для самозанятых в регионе действуют адресные меры поддержки: от помощи в регистрации своего дела до содействия в реализации товаров – участия в выставках, размещения информации на электронных торговых площадках и цифровых поверхностях. Предприниматели могут воспользоваться льготным кредитованием, а также присоединиться к проекту «Сделано в Тульской области», который направлен на продвижение региональных брендов.

В рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» с помощью Центра «Мой бизнес» и сервиса цифровой платформы МСП.РФ самозанятым доступны бесплатные комплексные услуги: консультации специалистов по маркетингу, составлению бизнес-плана и налогообложению.

Подробнее о мерах поддержки предпринимателей можно узнать в Центре «Мой бизнес» (ул. Кирова, д. 135, корп. 1), на сайте мойбизнестула.рф и по телефону горячей линии: 8-800-600-77-71.