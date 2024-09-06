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В Тульскую областную клиническую больницу поступило новое оборудование для лечения сердечно-сосудистых заболеваний
Фото минздрава Тульской области.

В Тульскую областную клиническую больницу поступило новое оборудование для лечения сердечно-сосудистых заболеваний

Это оборудование для восстановления мышечной силы для мелких мышц, УЗИ-аппарат экспертного класса и др.

В рамках федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение» в Тульскую областную клиническую больницу поступило новое высокотехнологичное оборудование для диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщает региональный минздрав.

Это оборудование для восстановления мышечной силы для мелких мышц, УЗИ-аппарат экспертного класса, аппараты для роботизированной механотерапии верхних и нижних конечностей, тренажер с биологической обратной связью для тренировки ходьбы и аппарат для роботизированной механотерапии верхней конечности.

Также в больнице уже используется современное нейроэндоскопическое оборудование, которое позволяет проводить малоинвазивные операции на головном мозге.

— Это оборудование позволяет врачам-нейрохирургам эффективно удалять внутричерепные гематомы и проводить операции на желудочках головного мозга. Среди преимуществ оборудования хочу отметить три: снижение травматизации пациентов, ускоренная реабилитация, сокращение времени операции, — рассказал заведующий нейрохирургическим отделением Андрей Самошенков.

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