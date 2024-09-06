Тульский ТАТД им. Горького открыл 248-й театральный сезон

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Там состоялась премьера комедии Лопе де Вега «Собака на сене» в постановке режиссера Петра Орлова.

Творческую труппу театра и зрителей с началом сезона поздравила министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина. Она отметила, тчо Тульский академический театр драмы — один из старейших в России. Он всегда радует туляков разнообразными премьерами и актуальными проектами, а также активно гастролирует.

В рамках открытия также в фойе театра зрители смогли познакомиться с персональной выставкой Сергея Сабины «Тульские сюжеты в миниатюре. Путешествие в прошлое». На ней представлены изделия мастера, продолжающие художественные традиции знаменитой тульской всечки и гравировки.

248-й театральный сезон обещает много премьер и гастролей. В соответствии с Всероссийским гастрольно-концертным планом Минкультуры России в рамках межрегионального направления «Большие гастроли» уже в сентябре тульские зрители смогут познакомиться с коллективом Ростовского академического театра драмы им. М. Горького. Затем труппа ТАТД отправится в Ростов-на-Дону с ответным визитом.

В октябре жители оружейной столицы смогут увидеть спектакли «Три мушкетёра» и «Капитанская дочка» Московского театра «У Никитских ворот» и спектакль «Мастер и Маргарита» Московского художественного академического театра имени М. Горького.

В ноябре двукратные чемпионы мира, трехкратные чемпионы Европы по Бальным танцам в латиноамериканском шоу Арсен Агамалян и Оксана Васильева покажут тулякам танцевально-поэтический спектакль «Адам и Ева. Жизнь после рая». Постановка объединит хореограф бального танца и поэзию Блока, Бродского, Евтушенко, Высоцкого.

В этом сезоне зрители увидят и премьеры Тульского театра. 10 октября состоится спектакль по повести А. С. Пушкина «Пиковая дама» в постановке заслуженного артиста России, кавалера ордена Дружбы России, лауреата Государственной премии Зураба Нанобашвили.