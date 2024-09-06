В Щекинском районе «черный лесоруб» спилил деревьев на 105 тысяч рублей

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Прокуратура взыскала деньги за причинённый государству ущерб через суд.

Тульская природоохранная прокуратура провела проверку в части полноты и своевременности возмещения ущерба в результате незаконных рубок лесных насаждений.

Так, в Щекинском районе на территории Селивановской дачи неизвестный вырубил семь сырорастущих деревьев. Сумма ущерба государству составила больше 105 тысяч рублей.

— Поскольку арендатором «Форест траффик сайнс» не обеспечена охрана участка, что повлекло неблагоприятные последствия, прокуратура обратилась с иском в суд о взыскании ущерба, — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Суд иск прокуратуры удовлетворил.