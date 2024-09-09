В Кимовском районе суд аннулировал кредиты, оформленные мошенниками на местного жителя

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Кимовская межрайонная прокуратура защитила в суде интересы местного жителя по заявлению о мошенничестве.

Оказалось, что в декабре 2023 года мужчине стали поступать сообщения якобы из банка сотового оператора. В тот же день неизвестный позвонил и ввел потерпевшего в заблуждение. Злоумышленник оформил на его имя 9 договоров банковского счета на общую сумму 600 тысяч рублей, в том числе две кредитные карты. Затем с этих счетов списали 294 тысячи рублей.

— Заявитель договоры с банковской организацией не заключал, не подписывал, счета не открывал, транзакции не проводил, денежные средства не получал, в связи с чем обратился в правоохранительные органы. По его заявлению возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ, — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Заочным решением суда исковые требования прокурора удовлетворили. Договоры банковского счета признаны недействительными.