  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. В Кимовском районе суд аннулировал кредиты, оформленные мошенниками на местного жителя - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Кимовском районе суд аннулировал кредиты, оформленные мошенниками на местного жителя
Фото: ru.freepik.com.

В Кимовском районе суд аннулировал кредиты, оформленные мошенниками на местного жителя

На мужчину повесили долг в размере 600 тысяч рублей.

Кимовская межрайонная прокуратура защитила в суде интересы местного жителя по заявлению о мошенничестве. 

Оказалось, что в декабре 2023 года мужчине стали поступать сообщения якобы из банка сотового оператора. В тот же день неизвестный позвонил и ввел потерпевшего в заблуждение. Злоумышленник оформил на его имя 9 договоров банковского счета на общую сумму 600 тысяч рублей, в том числе две кредитные карты. Затем с этих счетов списали 294 тысячи рублей.

— Заявитель договоры с банковской организацией не заключал, не подписывал, счета не открывал, транзакции не проводил, денежные средства не получал, в связи с чем обратился в правоохранительные органы. По его заявлению возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ, — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. 

Заочным решением суда исковые требования прокурора удовлетворили. Договоры банковского счета признаны недействительными.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Автор:
сегодня, в 13:10 0
Другие статьи по темам
Место
Кимовский район
Прочее
судмошенничествобанккредиты

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Хлам, мрак и сараи-развалюхи: как выглядят допущенные к эксплуатации укрытия — фото
Хлам, мрак и сараи-развалюхи: как выглядят допущенные к эксплуатации укрытия — фото
Безработный житель Кимовска вломился в магазин и украл ворох одежды
Безработный житель Кимовска вломился в магазин и украл ворох одежды
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Myslo.ru придет к вам

Подпишитесь на пуш-уведомления – мы будем присылать вам самые важные новости и лучшие материалы Myslo