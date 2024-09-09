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В России могут создать цифровой профиль мигранта
Фото: ru.freepik.com.

В России могут создать цифровой профиль мигранта

Он поможет отслеживать желающих приехать работать в РФ еще до их пересечения границы.

В России может появиться цифровой профиль мигранта, который позволит отслеживать «историю» желающих приехать работать в РФ еще до их пересечения границы, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) России Игоря Баринова.

«Нужны фильтры, чтобы люди, с криминальным прошлым, радикальными взглядами, не могли попасть на территорию нашей страны», — отметил руководитель ФАДН.

Говоря о механизме работы такого цифрового профиля, он сообщил, что данная система позволит гражданам других стран у себя на родине заполнить необходимые документы и получить информацию о нормах поведения и законах РФ. 

«Мы бы хотели, чтобы в этом цифровом профиле были и полезные для мигранта материалы, которые касались бы первичной адаптации — что можно делать, что нельзя, за что последует наказание. Элементарные знания об истории, традициях, культуре нашей страны и о правилах поведения в обществе, правилах проведения религиозных обрядов и так далее», — уточнил Баринов.

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Автор:
сегодня, в 13:37 0
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