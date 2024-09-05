Тульские медики назвали самые частые причины вызова скорой помощи летом

Фото Алексея Пирязева.

За прошедшие три месяца скорая помощь выезжала на вызовы почти 114 тысяч раз.

В региональном Центре медицины катастроф подвели итоги работы за летний период. По словам медиков, в среднем за сутки по области бригады выезжали около 1,2 тысяч раз, что практически не отличается от аналогичного периода прошлого года.

Удалось сохранить на прежнем уровне среднее время доезда на вызовы с экстренными поводами. Оно составило 13,9 минут. По этому показателю Тульская область — одна из лидеров в Центральном федеральном округе.

Основной причиной для обращения за скорой медицинской помощью остаются болезни системы кровообращения. За три летних месяца они составили порядка 29% от общего количества вызовов. Второе место среди частых поводов к выезду бригады скорой помощи занимают заболевания органов дыхания (около 12 % от общего количества). Замыкает топ-3 травмы и различные отравления — 10,6%.

В Тульской области продолжает работать санавиация. За прошедшее лето воздушная скорая эвакуировала 75 пациентов, 14 из них — дети.