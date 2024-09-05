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Тульские медики назвали самые частые причины вызова скорой помощи летом
Фото Алексея Пирязева.

Тульские медики назвали самые частые причины вызова скорой помощи летом

За прошедшие три месяца скорая помощь выезжала на вызовы почти 114 тысяч раз.

В региональном Центре медицины катастроф подвели итоги работы за летний период. По словам медиков, в среднем за сутки по области бригады выезжали около 1,2 тысяч раз, что практически не отличается от аналогичного периода прошлого года.

Удалось сохранить на прежнем уровне среднее время доезда на вызовы с экстренными поводами. Оно составило 13,9 минут. По этому показателю Тульская область — одна из лидеров в Центральном федеральном округе.

Основной причиной для обращения за скорой медицинской помощью остаются болезни системы кровообращения. За три летних месяца они составили порядка 29% от общего количества вызовов. Второе место среди частых поводов к выезду бригады скорой помощи занимают заболевания органов дыхания (около 12 % от общего количества). Замыкает топ-3 травмы и различные отравления — 10,6%. 

В Тульской области продолжает работать санавиация. За прошедшее лето воздушная скорая эвакуировала 75 пациентов, 14 из них — дети.

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сегодня, в 17:50 +1
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