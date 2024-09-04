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Во Дворце бракосочетания Тулы четыре супружеские пары поздравили с золотой свадьбой
Фото комитета по делам ЗАГС в Тульской области.

Во Дворце бракосочетания Тулы четыре супружеские пары поздравили с золотой свадьбой

На праздники присутствовали дети, внуки и друзья юбиляров.

30 августа во Дворце бракосочетания Тулы поздравили с золотым юбилеем четыре супружеские пары: Бориса Евгеньевича и Ларису Николаевну Харитоновых, Юрия Сергеевича и Валентину Васильевну Арсентьевых, Юрия Леонидовича и Елену Ивановну Самсоновых, Евгения Ивановича и Елену Игоревну Беловых.

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Юбиляры на мгновение перенеслись в заветный день бракосочетания 1974 года. Как и 50 лет назад, они побывали в роли жениха и невесты, поставили подписи в «Почетной книге юбиляров», поздравили друг друга «Золотым поцелуем» и закружились в свадебном вальсе.

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Как сообщает комитет по делам ЗАГС в Тульской области, подарком для гостей стали песни в исполнении лауреата Всероссийских конкурсов Сергея Грунина.

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