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Тульские деятели культуры и искусства получат президентские гранты
Фото из архива Myslo

Тульские деятели культуры и искусства получат президентские гранты

Соответствующее распоряжение было подписано Владимиром Путиным 2 сентября.

Согласно тексту документа, гранты Президента России присуждены руководителям творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства из разных регионов страны.

В их числе – директор Тульского государственного цирка Светлана Олейникова. Она получит финансирование на проведение серии интерактивных выставок «Рожденные в опилках».

А аранжировщик художественно-постановочной части Тульской областной филармонии им. И. А. Михайловского Сергей Руднев благодаря президентскому гранту сможет издать сборник произведений для классической гитары «Русский стиль: вчера, сегодня, завтра».

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Фотограф:
сегодня, в 18:36 0
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