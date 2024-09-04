Тульские деятели культуры и искусства получат президентские гранты

Согласно тексту документа, гранты Президента России присуждены руководителям творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства из разных регионов страны.

В их числе – директор Тульского государственного цирка Светлана Олейникова. Она получит финансирование на проведение серии интерактивных выставок «Рожденные в опилках».

А аранжировщик художественно-постановочной части Тульской областной филармонии им. И. А. Михайловского Сергей Руднев благодаря президентскому гранту сможет издать сборник произведений для классической гитары «Русский стиль: вчера, сегодня, завтра».