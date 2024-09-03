Тульские многодетные семьи получили выплаты к 1 сентября

Денежная помощь была оказана тем, у кого хотя бы один из детей пошел в первый класс. Больше о мерах поддержки – в материале «Слободы».

Многодетные семьи в Тульской области – один из главных демографических ресурсов, именно поэтому правительство региона постоянно разрабатывает все новые меры поддержки этой категории населения. В этот раз финансово решили поддержать тех, кто собирает в школу первоклашек.

Татьяна Абросимова, министр труда и социальной защиты Тульской области:

– В Тульской области при поддержке врио губернатора Дмитрия Миляева оказывается большой перечень мер социальной поддержки семей с детьми, в том числе многодетных. Это позволяет укреплять институт семьи, повышать качество жизни и создавать комфортные условия для воспитания детей.

Виктория Балашова, начальник отдела по вопросам предоставления мер социальной поддержки минтруда и соцзащиты Тульской области:

– На сегодняшний день в регионе проживает более 17 тысяч многодетных семей, в которых воспитывается 57 тысяч детей. На содержание и воспитание каждого несовершеннолетнего в такой семье выделяется ежемесячная денежная выплата в размере 2500 рублей. Право на нее с 1 июля этого года получили все дети из многодетных семей, вне зависимости от того, получают они единое пособие от Социального фонда России или нет.

12 августа этого года была введена новая мера поддержки в виде единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей на каждого первоклассника из многодетной семьи.

За выплатой может обратиться любой из родителей. Подать заявление можно через портал Госуслуг, в отделениях МФЦ, а также в отделах социальной защиты по месту жительства.

Планируется, что в Тульской области выплату получат порядка трех тысяч первоклассников из многодетных семей. Пока заявления подали более 1200 семей. Все остальные могут обратиться за выплатой до 1 декабря 2024 года.

Также в регионе осуществляется прием заявлений на единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей для школьников, чьи родители являются участниками специальной военной операции или ветеранами боевых действий. Обратиться за выплатой можно также электронно, через портал Госуслуг, или в отделения МФЦ.

Леонид Костин оказался в числе тех самых первоклашек, которым положены выплаты. Его мама Екатерина рассказала «Слободе», на что семья потратила выплату:

– Когда семья многодетная, собрать всех ребят в школу очень непросто. Канцтовары, школьная форма, портфели – сумма расходов получается приличная. Когда мы узнали, что нам положена выплата на ребенка-первоклассника, очень обрадовались. Я сразу же заполнила заявление на портале Госуслуг и через четыре дня нам уже перечислили деньги. Все оказалось очень просто и быстро.

10 тысяч рублей – значительная сумма и большая помощь для нашей семьи. Мы уже купили Леониду портфель, канц­товары и сейчас выбираем школьную форму. Спасибо за поддержку!

В регионе действует большое количество мер поддер­жки для разных категорий семей. Подробная информация доступна в онлайн-сервисе «Семья71». Также на возникающие вопросы готовы ответить специалисты горячей линии помощи семье и детям «129».