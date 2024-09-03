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За лето контролеры поймали в транспорте Тулы 21 тысячу «зайцев»
Фото пресс-службы администрации Тулы.

За лето контролеры поймали в транспорте Тулы 21 тысячу «зайцев»

Билеты у пассажиров ежедневно проверяют 34 бригады контролеров.

За лето выявлено более 21 тыс. безбилетных пассажиров в общественном транспорте Тулы. Это менее 1% от общего пассажиропотока. Об этом рассказал Myslo заместитель начальника управления по транспорту и дорожному хозяйству Александр Леоненко.

Напомним, валидаторы начали работать с 14 декабря прошлого года сначала в трамваях, позже систему установили в троллейбусах и автобусах. Бескондукторная система оплаты проезда внедрена для повышения качества обслуживания пассажиров. 

Для контроля оплаты проезда на базе МКУ «Центр организации дорожно-транспортной деятельности города Тулы» создана служба проверки билетов. В настоящее время на маршрутах города работают 34 бригады по 2 человека в каждой. Контроль на линиях осуществляется ежедневно.

Контролер Светлана Холина напомнила пассажирам об использовании льготных проездных билетов. Он дает право проезда в общественном транспорте городских и пригородных маршрутов льготным категориям граждан, установленных постановлением администрации Тульской области от 15.02.2006 № 83 «О введении единого месячного льготного проездного билета для отдельных категорий жителей Тульской области».

Льготный проездной билет действителен при наличии документа, подтверждающего право на льготу и документа, удостоверяющего личность гражданина России на территории РФ. Он дает право совершать неограниченное количество поездок в течении одного календарного месяца, но не распространяется на провоз багажа.

Пассажир обязан предъявить льготный проездной билет и документы, дающие право на льготу, при входе в транспорт, а также по требованию кондуктора или контролера.

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