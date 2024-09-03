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Каждый шестой туляк не берет трубку с незнакомых номеров
Фото: ru.freepik.com.

Каждый шестой туляк не берет трубку с незнакомых номеров

Жители опасаются мошенников.

Каждый второй житель Тульской области иногда берет трубку с незнакомых номеров («Если жду звонка, например, по объявлению», «Иногда — по инерции»), а каждый шестой и вовсе не отвечает на звонок («Много мошенников»).

Среди мужчин больше тех, кто всегда отвечает на звонки с неизвестных номеров: 36% против 23% среди женщин. Чем старше россияне, тем меньше среди них людей, которые всегда берут трубку, если видят неизвестный номер: так поступает каждый третий опрошенный в возрасте до 34 лет, а среди респондентов старше 45 лет — только каждый четвертый (26%).

Интересно, что чем выше уровень дохода, тем больше вероятность того, что человек ответит на звонок с неизвестного номера: всегда берут трубку 36% россиян с зарплатой от 100 тысяч рублей и только 19% среди зарабатывающих менее 50 тысяч рублей в месяц. Те, кто больше получает, чаще имеют возможность подключить себе услугу «антиспам».

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Автор:
сегодня, в 15:00 0
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