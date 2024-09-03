В Тулу привезут мироточивую икону Божией Матери «Умягчение злых сердец»

С 5 по 7 сентября образ Божией Матери «Умягчение злых сердец» будет доступен для поклонения в Успенском кафедральном соборе Тулы. Об этом сообщается на сайте региональной епархии.

Торжественная встреча святыни состоится 5 сентября в 12.00. 6 и 7 сентября иконе можно поклониться с 7.00 до 20.00.

8 сентября в 7.00 образ будет отправлен в Киреевск, после чего святыня посетит Новомосковск, Белев и Алексин.

Икона «Умягчение злых сердец» принадлежит Маргарите Воробьевой. В 1998 году образ был приобретен в церковном магазине, вот уже 25 лет он источает миро-благоухающую маслянистую жидкость. Миро дважды брали для исследования представители Экспертной рабочей группы по исследованию чудесных знамений в Русской Православной Церкви, руководитель группы П. Флоренский.

В 2006 году в деревне Бачурино для мироточивой иконы была построена часовня. Позже там был устроен алтарь. Священники Московского Патриархата Русской Православной Церкви проводят регулярные богослужения в часовне.

В 2009 году икону доставили на Поместный Собор Русской Православной Церкви в Храм Христа Спасителя, где она обильно мироточила, о чем свидетельствовали СМИ, освещавшие работу Поместного Собора. Перед этим образом вся полнота русского православия молилась об избрании нового Патриарха Московского и всея Руси.

Для молитвенного почитания мироточивый образ несколько раз приносили Президенту РФ.

Икона пребывала в Австралии, Канаде, США, Италии, Чехии, Болгарии, Румынии, Греции, Словакии, Грузии, Казахстане, Испании, Сербии, Черногории, Филиппинах, Молдавии, Киргизии.

Образ приносился в разные епархии, монастыри и приходы России. После начала СВО икона посещала воинские подразделения в ЛНР, ДНР, Белгородской, Ростовской, Липецкой и Воронежской областей, военные госпитали.